Первые серийные самолеты МС-21 с отечественными комплектующими выйдут в 2024 году

По словам первого заместителя гендиректора Ростеха, уже в следующем году МС-21 будет летать с пассажирами по маршрутам.

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Первые серийные машины МС-21 с отечественными комплектующими выйдут в 2024 году. Об этом рассказал в студии «Звезды» первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«Первые серийные машины МС-21, полностью укомплектованные нашими комплектующими, уже выйдут в 2024 году. Должен был выходить в 2025-м, но мы сместились на год раньше. Уже будет летать с пассажирами, по маршрутам», - рассказал Артяков.

Первый заместитель генерального директора Ростеха также добавил, что полностью под импортозамещение попадает и машина Superjet100. Согласно его словам, двигатель, который находился в российско-французском производстве, заменяет отечественная модификация ПД-8.

Ранее заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что поставки МС-21 начнутся до конца следующего года. Согласно его словам, до конца года будут завершены все испытания и начнется поставка коммерческим заказчикам.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.