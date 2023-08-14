Мантуров заявил, что поставки МС-21 начнутся до конца следующего года

По словам заместителя председателя правительства России - министра промышленности и торговли РФ, до конца этого года должны быть завершены испытания двигателя ПД-8.

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Поставки заказчикам полностью российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 должны начаться до конца 2024 года. Об этом в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Задача у нас стоит в максимально короткие сроки завершить работу по программе импортозамещения, в том числе и по Sukhoi Superjet, включая двигатель ПД-8, - мы до конца года должны завершить все испытания и начать поставки для наших коммерческих заказчиков. То же самое касается МС-21. До конца следующего года мы должны завершить программу импортозамещения с испытаниями и также начать поставки для наших коммерческих эксплуатантов», - заявил Мантуров.

Также Мантуров из студии «Звезды» заявил, что испытания спецоперацией подняли интерес зарубежных заказчиков к российской военной технике. Он также отметил, что по сравнению с предыдущими форумами на этой «Армии» добавилось зарубежных производителей. Те страны, которые традиционно принимали участие, увеличили свои экспозиции.