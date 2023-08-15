Глава Дагестана Меликов заявил, что при взрыве на АЗС пострадали более 60 человек

Минздрав Дагестана сообщил о 56 пострадавших и 12 погибших после взрыва на заправке в окрестностях Махачкалы.

© Видео: Сергей Меликов Telegram © Фото: ТРК «Звезда»

Более 60 человек получили ранения после пожара и мощного взрыва на автозаправке в окрестностях Махачкалы. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По данным Минздрава Республики, число пострадавших составило 56 человек, еще 12 человек погибли.

«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)», - написало министерство в официальном Telegram-канале.

На месте трагедии находится министр здравоохранения Республики Татьяна Беляева. Она занимается организацией помощи пострадавшим.

Для устранения последствий ЧП задействованы все необходимые ресурсы: врачи, медикаменты, препараты крови.

Ранее стало известно, что многие дагестанцы не пожелали остаться в стороне и поспешили на помощь тем, кого можно спасти, отдав свою кровь. Местный житель Магомед Галбацов в разговоре со «Звездой» рассказал, как решил посреди ночи, не задумываясь, стать донором.