Глава Дагестана Меликов заявил, что при взрыве на АЗС пострадали более 60 человек
Более 60 человек получили ранения после пожара и мощного взрыва на автозаправке в окрестностях Махачкалы. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным Минздрава Республики, число пострадавших составило 56 человек, еще 12 человек погибли.
«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)», - написало министерство в официальном Telegram-канале.
На месте трагедии находится министр здравоохранения Республики Татьяна Беляева. Она занимается организацией помощи пострадавшим.
Для устранения последствий ЧП задействованы все необходимые ресурсы: врачи, медикаменты, препараты крови.
Ранее стало известно, что многие дагестанцы не пожелали остаться в стороне и поспешили на помощь тем, кого можно спасти, отдав свою кровь. Местный житель Магомед Галбацов в разговоре со «Звездой» рассказал, как решил посреди ночи, не задумываясь, стать донором.