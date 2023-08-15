В молодежном центре «Авангард» прошли сборы более ста тысяч старшеклассников

В формате дистанционных сборов прошли обучение гораздо больше юношей и девушек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Более 100 тысяч школьников из Москвы и Московской области прошли обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», рассказала в студии «Звезды» директор центра Дарья Борисова.

«Вещи, которыми может гордиться команда, существуют. В первую очередь это та цифра, то количество мальчиков и девочек, старшеклассников Москвы и Московской области, которые смогли пройти сборы в центре "Авангард". Это количество впечатляет. В формате очных это более 100 тысяч человек. В формате заочных, дистанционных сборов эта цифра кратно больше. Сборы по начальной военной подготовке ребятам заходят, можно с уверенностью об этом сказать», - сказала она на форуме «Армия-2023».

Борисова отметила, что «Авангард» развивается, желающих пройти обучение становится все больше. Многие школьники приходят на дополнительные курсы, проходят углубленную подготовку в центре.

Ранее заместитель руководителя Департамента информационных систем МО РФ полковник Николай Лишин рассказал, что у современных боевых действий и некоторых компьютерных игр есть много общего.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.