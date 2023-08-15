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Шойгу на встрече с главой МО Монголии отметил многолетние добрососедские связи двух стран

15:46 15.08.2023
Российский министр отметил, что в следующем году будет отмечаться 85-ая годовщина битвы на реке Халхин-Гол, где СССР и Монголия сражались плечом к плечу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим монгольским коллегой Гурсэдийном Сайханбаяром на полях XI Московской конференции по международной безопасности. В ходе мероприятия стороны обсудили военное сотрудничество. По словам российского министра, отношения РФ и Монголии сохраняют курс на укрепление двустороннего взаимодействия несмотря на изменения международной обстановки.

Шойгу также поблагодарил своего коллегу за то, что тот принял решение лично участвовать в Московской конференции по международной безопасности и Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Глава российского оборонного ведомства также отметил, что добрососедские отношения двух стран имею многолетнюю историю.

«Плечом к плечу отстаивали независимость наших государств на полях сражений, в том числе и в битве против японских захватчиков на реке Халхин-Гол, 85-ю годовщину победы в которой мы отметим в следующем году», - заявил Шойгу.

Ранее состоялась встреча Сергея Шойгу с вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом. Российский министр отметил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России и ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Взаимодействие двух стран носится всеобъемлющий стратегический характер.

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