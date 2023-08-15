Шойгу: убежден, что разработки российского ОПК будут востребованы в ВС Вьетнама
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что российские военные разработки будут востребованы в вооруженных силах Вьетнама. Об этом сообщает МО РФ.
«Убежден, что представленные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" вооружение, военная техника и современные технологии привлекут внимание вьетнамской стороны, найдут практическую реализацию в национальных вооруженных силах», - заявил Шойгу на встрече с коллегой из Вьетнама Фан Ван Зянгом на Московской конференции по безопасности.
Шойгу добавил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России и ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Взаимодействие двух стран носится всеобъемлющий стратегический характер.
Он добавил, что многоплановое сотрудничество двух стран отвечает коренным интересам обоих государств.
Сергей Шойгу отметил, что встреча - отличная возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.