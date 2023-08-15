В технополисе «Эра» рассказали, как по мимике определить стрессоустойчивость бойца
Заместитель начальника технополиса «Эра» по научной и образовательной деятельности полковник Андрей Морозов в студии «Звезды» рассказал о способе выявления стрессоустойчивости человека с помощью видеокамеры.
«Исследование психофизиологических аспектов личности военнослужащего. В том числе по мимике лица с помощью фото- и видеофиксации определяется его уровень стрессоустойчивости. Либо на этапе поступления на службу выявляется уровень девиантного поведения. Примерно на 98% оно совпадает с тестированием, которое продолжается несколько дней. А у нас в течение двух-трех минут тому же командиру можно принять решение», - сказал он.
Накануне, 14 августа, министру обороны России Сергею Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрировали передовые разработки технополиса «Эра». Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.