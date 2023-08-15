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В технополисе «Эра» рассказали, как по мимике определить стрессоустойчивость бойца

16:01 15.08.2023
В настоящее время новая методика определения состояния человека по мимике с помощью видеокамеры проходит тестирование.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель начальника технополиса «Эра» по научной и образовательной деятельности полковник Андрей Морозов в студии «Звезды» рассказал о способе выявления стрессоустойчивости человека с помощью видеокамеры.

«Исследование психофизиологических аспектов личности военнослужащего. В том числе по мимике лица с помощью фото- и видеофиксации определяется его уровень стрессоустойчивости. Либо на этапе поступления на службу выявляется уровень девиантного поведения. Примерно на 98% оно совпадает с тестированием, которое продолжается несколько дней. А у нас в течение двух-трех минут тому же командиру можно принять решение», - сказал он.

Накануне, 14 августа, министру обороны России Сергею Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрировали передовые разработки технополиса «Эра». Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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