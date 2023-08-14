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Шойгу осмотрел передовые разработки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023»

13:03 14.08.2023
Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министру обороны России Сергею Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрировали передовые разработки технополиса «Эра». Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.

Также министру обороны продемонстрировали разработки в области оптико-электронных систем.

Ранее Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. Также главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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