Шойгу осмотрел передовые разработки технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023»
Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министру обороны России Сергею Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» продемонстрировали передовые разработки технополиса «Эра». Среди представленных экспонатов - квадрокоптеры и оборудование для обучения военнослужащих в виртуальной реальности.
Также министру обороны продемонстрировали разработки в области оптико-электронных систем.
Ранее Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. Также главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.