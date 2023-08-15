МО РФ: противник ввел в бой под Работино подразделения бригады стратегического резерва ВСУ

На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады неприятеля.

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Неприятель в попытках прорвать российскую оборону вводит в бой подразделения из состава бригады стратегического резерва ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - отметил Конашенков.

По данным Минобороны, неприятель понес большие потери, атакуя наши позиции: погибли более 200 украинских военнослужащих. Нанесен урон и вражеской технике. Уничтожены пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «МСТА-Б».

Ранее сообщалось, что ВСУ не первый месяц пытаются отвоевать поселок Работино, который расположен на одном из самых опасных участков СВО, где боевикам противостоит подразделение «Восток - Ахмат».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.