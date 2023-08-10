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Отстоять Работино: как бойцы батальона «Восток - Ахмат» работают на Ореховском направлении

Александр Федорчак
06:44 10.08.2023
Бойцы подразделения «Восток - Ахмат» уже не первый месяц защищают Запорожскую область от украинских националистов, которые именно здесь ведут наиболее активные действия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинские боевики не оставляют попыток отвоевать поселок Работино, который расположен на Ореховском направлении - одном из самых опасных участков специальной военной операции. Но там на страже нашей обороны намертво стоит подразделение «Восток - Ахмат». А потому западные танки и БМП националистов горят, разбиваясь об первую линию обороны российских войск.

Уже не первый месяц бойцы подразделения «Восток - Ахмат» защищают Запорожскую область от украинских боевиков, которые как раз именно по этому направлению наступают чаще всего. Работают бойцы под руководством командира Вахи Хасбулатова с позывным «Асхаб». Сейчас впервые за долгое время на участке относительное затишье. Противник устал здесь терять «Леопарды» и другую западную технику.

Командир подразделения разведки-БПЛА с позывным «Добрый» поднимает беспилотник, чтобы разведать обстановку на той стороне, и показывает те самые, уже знаменитые лесополосы, куда националисты постоянно перебрасывают тяжелую технику. На мониторе с коптера в лесопосадке видны два достаточно серьезных задымления - это попадание по вражеским резервам.

Позывной «Добрый» командир отряда разведки-БПЛА получил много лет назад от боевых товарищей. За свою гуманность. Но в зоне СВО, говорит, проявляет ее только по отношению к сослуживцам и мирному населению. К противнику испытывает совершенно другие чувства. В зоне спецоперации он с самого начала. За это время сам научился изготавливать осколочные гранаты.

«Это ВОГ-17. Убираешь, что-то сверлишь, режешь и готовится. Она по весу меньше, чем обычная. Легкая, по форме она очень удобная. Представляете, если Ф-1 в карман засунуть? Не пролезет точно. Но это то же самое, но она легче», - поделился командир подразделения разведки-БПЛА батальона «Восток-Ахмат» с позывным «Добрый».

В батальоне плечом к плечу сражаются военнослужащие со всей страны. Боец с позывным «Деникин» - из Томска. Попал в батальон еще в прошлом году. Чеченские бойцы, говорит, научили многому.

«Хорошие парни, все адекватные. В бой идут все, без исключения. Заднюю никто не дает. Воюем. Мы сейчас, так скажем, на самой высоте. У нас обзор с позиций хороший. Врага на дальнем расстоянии заметим, артиллерия поможет. А если совсем близко подойдут - отработаем, отобьемся», - рассказал боец батальона «Восток-Ахмат» с позывным «Деникин».

Каждое передвижение врага здесь под полным контролем. Он хоть и продолжает наступать, но делает это уже, скорее, по инерции. Националисты потеряли в районе Работино уже тысячи солдат. Мотивация у противника уже на исходе.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят оборонительные рубежи ВС РФ в районе Пятихаток на Запорожском направлении. Обороняющиеся бойцы имеют в своем распоряжении все необходимое вооружение и боеприпасы, а также систему оборудованных окопов и блиндажей.

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