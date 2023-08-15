МО РФ: удар высокоточным оружием нанес значительный ущерб ВПК Украины

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Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены. В результате российские Вооруженные силы нанесли значительный ущерб военно-промышленному комплексу Украины.

Ранее российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам, где украинские боевики производили и хранили безэкипажные катера. Подобные судна киевский режим использовал для проведения террористических атак.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов