В Минцифры России заявили об отказе от 3G после 2030 года

Освобожденный радиочастотный спектр будет использоваться для реализации более современных технологий.

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К 2023 году российские сотовые операторы отключат свои сети технологии 3G и постепенно перейдут на более современные решения. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи Российской Федерации, который издало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Первый этап (2023-2030 годы) включает... завершение использования технологии 3G с высвобождение радиочастотного спектра для современных технологий», - говорится в пояснительной записке к документу.

Также проект предусматривает разработку отечественной инфраструктуры для развертывания сетей 5G, а в дальнейшем и 6G. К 2035 году планируется развернуть сети 5G во всех городах России с населением более 100 тысяч человек.

В проекте указаны планы на обновление группировки космических аппаратов связи - на них будет использоваться отечественное оборудование.

Ранее замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил о разработке в РФ полноценного закона об искусственном интеллекте. По его словам, эта сфера очевидным образом должна регулироваться. Один из примеров такого регулирования - обезличивание данных.