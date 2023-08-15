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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря

13:54 15.08.2023
При вылете ракетоносцы Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов, кадры вылета опубликовало Министерство обороны РФ.

Истребители Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил РФ обеспечили ракетоносцам сопровождение.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он подчеркнул, что летчики дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана и Северной Атлантики.

Ранее в МО РФ сообщили о плановых полетах самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 над водами арктических морей и Балтики. Самый продолжительный полет занял более семи часов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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