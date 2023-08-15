Армия Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря При вылете ракетоносцы Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов, кадры вылета опубликовало Министерство обороны РФ. Истребители Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил РФ обеспечили ракетоносцам сопровождение. «Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он подчеркнул, что летчики дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана и Северной Атлантики. Ранее в МО РФ сообщили о плановых полетах самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 над водами арктических морей и Балтики. Самый продолжительный полет занял более семи часов. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика