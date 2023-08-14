Самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над водами арктических морей и Балтики

В Минобороны России сообщили, что наиболее продолжительный полет составил более семи часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Плановые полеты выполнили самолеты дальней авиации над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Бофорта, а также Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает Минобороны России.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3», - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее продолжительный из полетов продолжался более семи часов.

При этом самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-35С, Су-27 и МиГ-31 - они принадлежали как ВКС России, так и морской авиации ВМФ РФ.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что все полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также он отметил, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихим океаном, а также нед Арктикой и Северной Атлантикой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.