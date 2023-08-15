Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что приехала на лето в РФ «с двумя чемоданами»

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях форума «Армия-2023» поделилась со «Звездой» своими мыслями по поводу изменений в мировой геополитике. Она также рассказала, что до сих пор живет в Ливане, а в Россию приехала «с двумя чемоданами», только чтобы провести лето.

Что касается актуальной обстановки в сфере международных отношений, Кнайсль выразила уверенность, что кризис, подобный современному, происходит не в первый раз.

«Я не думаю, что это конец истории, чего некоторые люди очень сильно боятся. Это часть истории, и если смотреть в более широком контексте, то история будет продолжаться, произойдут тектонические сдвиги в геополитике, о чем говорит Владимир Путин и даже канцлер Шольц», - заявила она.

Экс-глава австрийского МИД отметила, что из-за конфликта на Украине эти сдвиги ускоряются. При этом она напомнила, что история повторяется и сейчас можно снова наблюдать подъем Евразии и Азии.

«И это с аналитической точки зрения очень интересно», - подытожила Кнайсль.

Ранее политик приехала в Россию и поселилась в рязанской деревне Петрушово. Она арендовала дом и сообщила, что планирует остаться минимум на месяц.