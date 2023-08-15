В РЖД заявили, что число DDoS-атак на инфраструктуру доходило до 227 тысяч в сутки

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

До 227 тысяч DDoS-атак на инфраструктуру РЖД в сутки совершалось в пиковые периоды. Об этом в студии «Звезды» сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«В 2022 году мы одно время держали рекорд по России, нас атаковали больше, чем госуслуги. В первую очередь чтобы создать социальную напряженность в плане продажи билетов и всего, что с этим связано. В пике в сутки регистрировалось до 227 тысяч атак на нашу инфраструктуру», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Несмотря на серьезный прессинг, компании удалось выстоять и не нарушить бизнес-процессы, связанные с обслуживанием клиентов. По словам Чаркина, хакерские атаки не прекращаются, а становятся более изощренными, но у РЖД большой опыт решения подобных проблем.

Холдинг много сделал для обеспечения технологического суверенитета, и несмотря на то, что многие иностранные компании покинули российский рынок, провел работы по импортозамещению, не допустив остановки своих сервисов.



Также в студии адвокат Александр Грибаков высказал свое отношение к тем, кто выкладывает в Сеть работу ПВО. Он отметил, что если для того, чтобы не снимать такие видео, гражданской сознательности не хватает, то нужен запрещающий закон с соответствующими мерами ответственности.