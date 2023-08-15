В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РЖД заявили, что число DDoS-атак на инфраструктуру доходило до 227 тысяч в сутки

Андрей Аркадьев
13:00 15.08.2023
Атаки были направлены на нарушение работы социально значимых сервисов РЖД.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

До 227 тысяч DDoS-атак на инфраструктуру РЖД в сутки совершалось в пиковые периоды. Об этом в студии «Звезды» сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«В 2022 году мы одно время держали рекорд по России, нас атаковали больше, чем госуслуги. В первую очередь чтобы создать социальную напряженность в плане продажи билетов и всего, что с этим связано. В пике в сутки регистрировалось до 227 тысяч атак на нашу инфраструктуру», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Несмотря на серьезный прессинг, компании удалось выстоять и не нарушить бизнес-процессы, связанные с обслуживанием клиентов. По словам Чаркина, хакерские атаки не прекращаются, а становятся более изощренными, но у РЖД большой опыт решения подобных проблем.

Холдинг много сделал для обеспечения технологического суверенитета, и несмотря на то, что многие иностранные компании покинули российский рынок, провел работы по импортозамещению, не допустив остановки своих сервисов.

Также в студии адвокат Александр Грибаков высказал свое отношение к тем, кто выкладывает в Сеть работу ПВО. Он отметил, что если для того, чтобы не снимать такие видео, гражданской сознательности не хватает, то нужен запрещающий закон с соответствующими мерами ответственности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:54 Армия
Видео
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря
12:58 Армия
Видео
МО РФ показало кадры досмотра следовавшего в порт Измаил сухогруза «Сукра Окан»
11:42 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав
10:38 В стране и мире
Видео
Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз другим странам
09:07 В стране и мире
Видео
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.