Последствия взрыва на АЗС в Махачкале сняли с коптера

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, унесшего жизни десятков человек, сняли с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть разрушения, как на самой станции, так и в здании автосервиса, где произошел пожар.

На кадрах можно увидеть, что несколько строение оказались полностью разрушенными. На дороге видны черные пятна - предположительно там стояли сгоревшие автомобили. На месте трагедии работает строительная техника и эвакуаторы.

Напомним, что взрыв прогремел вечером 14 августа. Во время техобслуживания автомобиля в автосервисе произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнюю заправочную станцию. Также загорелись и находившиеся рядом автомобили с людьми внутри. По данным МЧС, в результате произошедшего погибли 30 человек, 105 пострадали.