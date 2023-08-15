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Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав

Вероника Волосунова
11:42 15.08.2023
Угроза столкновения ядерных держав повышается из-за накачивания Украины вооружением.
Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Поставки Западом вооружения Украине повышают риски столкновения ядерных держав, так как способствуют эскалации конфликта и провоцируют бесконтрольное распространение оружия в других странах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», - сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия направляла сигналы о том, что считает недопустимым развитие событий по такому сценарию, однако они или игнорируются, или сильно искажаются и используются в пропагандистских целях.

Ранее глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что России противостоят не только ВСУ, а весь коллективный Запад, к которому примкнули отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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