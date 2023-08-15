Армия MCIS-2023 Шойгу заявил, что России противостоят не ВСУ, а весь коллективный Запад Андрей Аркадьев К коллективному Западу присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил министр обороны. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: России противостоит не украинская армия, а западные страны и некоторые примкнувшие к ним государства Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. «Сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал он, обращаясь к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении, что в разных регионах мира сегодня раздуваются застарелые конфликты с целью использования чужих ресурсов и принуждения государств к вассальной покорности. Экспертное мнение и аналитика