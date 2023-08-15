Шойгу констатировал новый уровень отношений России и Китая
Министр обороны России назвал отношения двух стран «более чем союзническими».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал новый уровень отношений Москвы и Пекина. Он заявил это на Московской конференции по безопасности.
Он отметил, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда к сотрудничеству есть политическая воля - это ярко показывает опыт взаимодействия России и США.
«В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими», - отметил министр обороны.
Кроме этого, Сергей Шойгу констатировал нагнетание Западом обстановки вокруг Тайваня.
Также министр обороны России подчеркнул, что санкции западных стран ускорили импортозамещение в сфере ОПК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.