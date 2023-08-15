Шойгу: ООН не реагирует на информацию о нарушениях Киевом международных гуманитарных норм
ООН оставляет без реакции сведения о нарушениях Украиной международных гуманитарных норм во время боевых действий. Об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
«Мы фиксируем и ежедневно передаем в структуры Организации Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста информацию об инцидентах. Реакции, к сожалению, нет. Зачастую международные чиновники заявляют о якобы отсутствии у них какой-либо информации о несоблюдении Украиной гуманитарного права», - сказал Шойгу.
Глава Минобороны РФ добавил, что России противостоят не ВСУ, а весь коллективный Запад, к которому в том числе присоединились отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.