Шойгу: ООН не реагирует на информацию о нарушениях Киевом международных гуманитарных норм

Шойгу сообщил, что Россия ежедневно фиксирует и передает в структуры ООН информацию о несоблюдении Украиной гуманитарного права.

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ООН оставляет без реакции сведения о нарушениях Украиной международных гуманитарных норм во время боевых действий. Об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы фиксируем и ежедневно передаем в структуры Организации Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста информацию об инцидентах. Реакции, к сожалению, нет. Зачастую международные чиновники заявляют о якобы отсутствии у них какой-либо информации о несоблюдении Украиной гуманитарного права», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что России противостоят не ВСУ, а весь коллективный Запад, к которому в том числе присоединились отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.