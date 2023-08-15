Шойгу заявил, что СВО положила конец доминированию Запада в военной сфере

По словам министра обороны России, возможности стран Запада по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились.

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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу констатировал, что проведение ВС РФ военной операции привело к окончанию доминирования стран Запада в военной сфере.

«Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере», - сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр указал на сокращение возможностей Запада навязывать собственные интересы в разных регионах. При этом выросла роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.

Также Шойгу заявил, что России противостоят не украинские военные, а коллективный Запад, к которому примкнули некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.