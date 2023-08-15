Число погибших на АЗС в Дагестане увеличилось до 12, пострадавших - до 50 человек

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Минздрав Дагестана сообщил обновленные данные о погибших в результате взрыва на АЗС. В настоящее время скончались 12 человек, пострадавшими числятся 50 граждан. Приводятся данные, что среди погибших были двое детей.

«По предварительным данным на этот час: 12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале», - сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 14 августа возле столицы - Махачкалы, на выезде из города, на территории Кумторкалинского района. Причина взрыва пока не известна. Власти прекратили газоснабжение микрорайона.

Корреспондент «Звезды» сообщала, что вместе с автозаправочной станцией сгорели 10 автомобилей. В них находились люди. Она добавила, что поблизости располагаются жилые дома, из которых жители не могут выйти.