Армия Боец «Барсук» рассказал об особенностях ночной работы расчетов гаубиц «Мста-Б» Боец с позывным «Барсук» подчеркнул важность скорости действий военнослужащих при ночной работе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) ударили по позициям националистов. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских бойцов. Расчеты гаубиц в ходе ведения контрбатарейной борьбы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты. Боец с позывным «Барсук» рассказал об особенностях ночной работы. Он рассказал, что военнослужащие сортируют боеприпасы до наступления темноты. «Темно, не видно, поэтому сортировка боеприпасов, сортировка зарядов, снарядов проводится заранее, это тщательная работа, потому что все они не легкие», - объяснил он. Также, по словам «Барсука», ночью особенно важна скорость работы. Выполнив задачу, бойцы должны как можно быстрее замаскироваться. Ранее летчики Су-34 поразили три пункта временной дислокации боевиков в районе Белой Горы. Также ракетно-бомбовый удар был нанесен по противнику в Авдеевке, где были уничтожены склад боеприпасов, ПВР и два района сосредоточения военной техники врага. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика