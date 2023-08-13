Подбитые в ходе СВО БМП-2 оснастят модулем-уничтожителем танков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поврежденные в ходе проведения специальной военной операции БМП-2 будут не просто отремонтированы, а модернизированы. На них будут установлены боевые модули «Бережок», улучшенные шасси и усиленная система защиты. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал военный представитель Антон Антипенко.

«Их дальнейшая судьба - это восстановить корпус, в дальнейшем установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и БМП-2 направить на дальнейшую доработку, модернизацию. Нецелесообразно проводить такие работы, чтобы просто отремонтировать БМП-2. А сделать из нее БМП-2 с боевым модулем “Бережок”, как уничтожитель танков, это было бы намного лучше», - рассказал Антипенко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП в СВО» в эфире телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как проходит модернизация самой массовой российской БМП и что интересного увидели наши конструкторы этих машин в салоне американской M2 Bradley.