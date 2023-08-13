ОПК ОПК ОПК

Подбитые в ходе СВО БМП-2 оснастят модулем-уничтожителем танков

Владимир Расходчиков
17:56 13.08.2023
Просто отремонтировать поврежденную боевую машину пехоты нецелесообразно, гораздо выгоднее еще и модернизировать ее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Поврежденные в ходе проведения специальной военной операции БМП-2 будут не просто отремонтированы, а модернизированы. На них будут установлены боевые модули «Бережок», улучшенные шасси и усиленная система защиты. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал военный представитель Антон Антипенко.

«Их дальнейшая судьба - это восстановить корпус, в дальнейшем установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и БМП-2 направить на дальнейшую доработку, модернизацию. Нецелесообразно проводить такие работы, чтобы просто отремонтировать БМП-2. А сделать из нее БМП-2 с боевым модулем “Бережок”, как уничтожитель танков, это было бы намного лучше», - рассказал Антипенко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП в СВО» в эфире телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как проходит модернизация самой массовой российской БМП и что интересного увидели наши конструкторы этих машин в салоне американской M2 Bradley.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:44 В стране и мире
Al Jazeera: мятежники в Нигере готовы к решению кризиса путем дипломатии
16:51 В стране и мире
Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими Abrams и Apache
16:50 В стране и мире
«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины
16:17 В стране и мире
Видео
Концерн «Калашников» разработал автомат АК-19 под патрон натовского калибра
15:42 В стране и мире
На российской станции «Луна-25» включили научные приборы
Популярное
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Учитель Пугачевой и Буйнова артист цирка Андрей Николаев попал в больницу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.