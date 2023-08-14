На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»

© Видео: Telegram, Ростех © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На форуме «Армия-2023», который проходит в Кубинке с 14 по 20 августа, впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва» калибра 152 миллиметра. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Впервые широкой публике будет представлена первая отечественная колесная гаубица "Мальва". Ее серийное производство уже развернули в госкорпорации», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в сравнении с гусеничными артустановками у «Мальвы» улучшенная маневренность и более низкая стоимость эксплуатации. Ей требуется меньше времени, чем буксируемым орудиям, чтобы развернуться на позицию и уйти с нее, а также навестись на цель.

Отличительной особенностью колесной гаубицы является режим «одновременный огневой налет», которые позволяет выпущенным боеприпасам одновременно достигать цели.

«Скорострельность составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км и хорошо преодолевает бездорожье», - добавили в госкорпорации.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2023» будут представлены натурные образцы военных и гражданских кораблей.