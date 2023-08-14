Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» «Казах» рассказал, как боевая машина работает под самым носом противника

Экипаж ЗРК «Тор-М2» на каждое боевое задание берет с собой талисман - мягкую игрушку в виде Чебурашки. Он служит военнослужащим как напоминание о своих детях, к которым они вернутся с победой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» продолжают поражать воздушные цели ВСУ в зоне проведения спецоперации. Они являются щитом наших военных и прекрасно знают своего «воздушного врага» в лицо. Минобороны России показало кадры работы ЗРК «Тор-М2» Западного военного округа на Купянском направлении.

ЗРК «Тор-М2» - это комплекс ПВО, который на полном ходу может поражать цели противника. Станция сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров.

Станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели. Такие ЗРК способны ликвидировать вражеские БПЛА, самолеты и баллистические ракеты.

Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Казах» рассказал, как его экипажу пришлось работать под обстрелом прямо перед носом противника.

«Выехали практически на передовые позиции, буквально, противник перед носом у нас находился. Выполнили задачу, отработали. Противник, естественно, не ожидал такой наглости от нас. Начал по нам отрабатывать артиллерией, минометами. Противник, конечно, был шокирован», - рассказал «Казах».

Вместе с бойцами «служит» необычный член экипажа - талисман Чебурашка. Его берут на каждое боевое задание как напоминание о детях, которые ждут своих отцов дома.

«Чебурашка создает нам атмосферу уюта и дома в машине. Он с нами всегда. Скоро вернемся с победой», - сказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным «Михалыч».

Ранее было опубликовано видео боевой работы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска М-1». Он уничтожил беспилотник противника в зоне СВО. Устройство заметил командир машины, а после расчет уничтожил цель на дальности до трех километров.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.