Врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшийся боеприпас от гранатомета РПГ-26

Благодаря медикам с передовой десантник прибыл в госпиталь в сознании. Сразу после ранения бойцу оказали первую медицинскую помощь.

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Неразорвавшийся выстрел от гранатомета РПГ-26 извлекли из ноги бойца врачи-хирурги Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Боеприпас чудом не сдетонировал.

«Чувствовал он себя на удивление замечательно. Привезли его на импровизированной "мобилизации", примотали ребята. Ну, молодцы. Тоже хорошо сработали. Примотали просто кусок дерева, чтобы максимально мобилизировать ему конечность. Привезли его к нам. Но самый основополагающий фактор был то, что он находился на жгуте», - рассказал Даниил Качула, старший ординатор 36 отдельного медотряда Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Чтобы спасти ногу бойцу, врачи отказались ждать саперов. К операции приступили немедленно. В бронежилетах хирурги около часа извлекали гранатометный выстрел из голеностопа военнослужащего. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Такие операции уникальны - процент успешно проведенных в мировой практике чрезвычайно мал. Наши военные врачи уже не раз буквально на передовой с успехом извлекали боеприпасы, спасая жизни раненым товарищам.

Ранее врачи госпиталя Вишневского обнаружили двухсантиметровый осколок в сердце бойца, попавшего под обстрел и получившего серьезные минно-взрывные травмы. Ему также раздробило бедро и обе конечности.