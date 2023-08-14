Су-34 поразили три пункта временной дислокации боевиков в районе Белой Горы

Армейская и штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и бронетехнике боевиков в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, а также Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

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Российские летчики Су-34 Южной группировки войск поразили два пункта временной дислокации (ПВР) украинских националистов в районе Белой Горы в зоне проведения спецоперации.

Также ракетно-бомбовый удар нанесен по противнику в Авдеевке. Поражены ПВР, склад боеприпасов, два района сосредоточения военной техники и вооружения 110-й отдельной механизированной бригады украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора», - сообщил Астафьев.

Живая сила и бронетехника противника поражены армейской и штурмовой авиацией в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, а также Белогоровки, Красногоровки и Спорного. Артиллерия группировки «Юг» на позициях около Верхнекаменского и Красногоровки уничтожила два 120-миллиметровых миномета с расчетами.

Ранее боец с позывным «Казах» - начальник расчета ЗРК «Тор-М2» - рассказал о работе боевой машины под самым носом противника. Он сообщил, что расчет отработал задачу, а «противник, естественно, не ожидал такой наглости от нас».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.