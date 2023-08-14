Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко приговорили к 6 годам за мошенничество

Андрей Ищенко похитил 105 миллионов рублей - средства дольщиков, вложившихся в недостроенный дом по улице Сафонова во Владивостоке.

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Во Владивостоке суд рассмотрел дело бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко. Его обвиняли в хищении денег участников долевого строительства, вложившихся в строительство многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке.

Ищенко приговорен к шести годам колонии и обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Дело рассмотрел Первомайский районный суд.

«Признать Ищенко Андрея виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество), и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - приводит информацию ТАСС.

Указано, что экс-кандидат в губернаторы и генеральный директор компании «Аврора-строй» Ищенко похитил средства в размере 105 миллионов рублей у 187 дольщиков строительства дома на улице Сафонова. При этом на счетах деньги, необходимые для завершения строительства, были, однако к настоящему времени оно не завершено и объект не сдан в эксплуатацию. Также сообщается о частичном удовлетворении 22 исков потерпевших.

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