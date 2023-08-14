Три человека погибли и 10 пострадали при пожаре на автозаправке в Махачкале
Площадь возгорания составляет 500 «квадратов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Три человека погибли и 10 пострадали при пожаре на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС России.
Площадь пожара составляет 500 «квадратов», пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работает 21 единица техники.
Ранее в Махачкале жители перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия в домах воды. Таким образом жители хотят привлечь внимание к проблеме.