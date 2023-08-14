© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Три человека погибли и 10 пострадали при пожаре на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС России.

Площадь пожара составляет 500 «квадратов», пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работает 21 единица техники.

Ранее в Махачкале жители перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия в домах воды. Таким образом жители хотят привлечь внимание к проблеме.