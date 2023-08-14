Мощный взрыв на заправке в Махачкале попал на видео
Очевидец снимал пожар, проезжая мимо на машине, как вдруг прогремел мощный взрыв.
© Видео: ЧП Тюмень VK © Фото: ЧП Тюмень VK
Водитель проезжающего автомобиля снимал пожар на автозаправке в Махачкале, как вдруг прогремел мощный взрыв. Кадры ЧП очевидец опубликовал в социальных сетях.
На видео и вправду сначала были видны только пламя и столб дыма, но внезапно раздался громкий хлопок и появилась световая вспышка.
Напомним, что пожар на дагестанской заправке начался вечером 14 августа. Его площадь составляет 500 квадратных метров. МЧС России присвоило ему третий ранг сложности. Есть несколько погибших и пострадавших.