Жители Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия в домах воды

Цель их протеста - привлечь внимание к продолжительному отсутствию в их домах воды.

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Полторы сотни жителей дагестанской столицы Махачкала перекрыли участок трассы Астрахань - Махачкала. В качестве причины названо отсутствие воды в их домах. Сообщается, что на трассе возник конфликт между участниками акции и водителями, которые были недовольны перекрытием движения. Информацию приводит РИА Новости.

«Сегодня, примерно в 20 часов по московскому времени, на 470-ом километре федеральной автомобильной дороги Астрахань - Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение», - информирует агентство.

Сообщается, что их целью является привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах. Также указано, что прибывшая на место полиция уладила конфликт между протестующими и водителями. СМИ отметило, что на встречу с жителями микрорайона Караман-2, которые таким образом привлекли внимание к своей проблеме, уже выехали представители руководства администрации Махачкалы.

Ранее в Минстрое РФ заявляли, что ведут разработку спецсчетов, которые ограничат управляющим компаниям доступ к деньгам жильцов. Данная мера вызвана отсутствием контроля за расходованием денежных средств УК и отсутствием у жильцов возможности проверить, используются ли они по назначению. Мера призвана исключить возможность УК свободно распоряжаться средствами жильцов, которые должны быть потрачены на оплату электроэнергии, воды, отопления и прочих услуг.