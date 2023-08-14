В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия в домах воды

Дарина Криц
00:23 14.08.2023
Цель их протеста - привлечь внимание к продолжительному отсутствию в их домах воды.
Жители Махачкалы перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия в домах воды
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Полторы сотни жителей дагестанской столицы Махачкала перекрыли участок трассы Астрахань - Махачкала. В качестве причины названо отсутствие воды в их домах. Сообщается, что на трассе возник конфликт между участниками акции и водителями, которые были недовольны перекрытием движения. Информацию приводит РИА Новости.

«Сегодня, примерно в 20 часов по московскому времени, на 470-ом километре федеральной автомобильной дороги Астрахань - Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение», - информирует агентство.

Сообщается, что их целью является привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах. Также указано, что прибывшая на место полиция уладила конфликт между протестующими и водителями. СМИ отметило, что на встречу с жителями микрорайона Караман-2, которые таким образом привлекли внимание к своей проблеме, уже выехали представители руководства администрации Махачкалы.

Ранее в Минстрое РФ заявляли, что ведут разработку спецсчетов, которые ограничат управляющим компаниям доступ к деньгам жильцов. Данная мера вызвана отсутствием контроля за расходованием денежных средств УК и отсутствием у жильцов возможности проверить, используются ли они по назначению. Мера призвана исключить возможность УК свободно распоряжаться средствами жильцов, которые должны быть потрачены на оплату электроэнергии, воды, отопления и прочих услуг.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:56 Армия
Видео
ВС РФ пресекли попытку боевиков навести понтонную переправу в районе Урожайного
22:13 В стране и мире
Видео
Число пострадавших при теракте в иранской мечети выросло до 8 человек
17:44 В стране и мире
Al Jazeera: мятежники в Нигере готовы к решению кризиса путем дипломатии
16:51 В стране и мире
Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими Abrams и Apache
16:50 В стране и мире
«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины
Популярное
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Учитель Пугачевой и Буйнова артист цирка Андрей Николаев попал в больницу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.