В ЦСКА сообщили, что полузащитник Глебов избежал «худшего из прогнозов» при травме

Во время игры с «Сочи» четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги Кирилл Глебов получил травму и был госпитализирован прямо с футбольного поля.

© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов смог избежать худших прогнозов для своего здоровья после получения травмы на футбольном поле. Напомним, во время встречи с ФК «Сочи» он получил травму, после чего был вынесен на носилках с поля в карету скорой помощи.

Глебову сделали компьютерную томографию и ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза. Об этом рассказал журналистам директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«На сегодняшний день ему предписан постельный режим. Далее сделаем дополнительную МРТ, после чего определим срок лечения. На данный момент можно констатировать, что, к счастью, худший из прогнозов не подтвердился: никаких данных о переломе позвоночника не получено», - приводит его слова РИА Новости.

Немногим ранее мы сообщали, что 17-летний полузащитник ЦСКА получил повреждение в конце первого тайма. ЦСКА играл с «Сочи» в рамках четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «ВЭБ-Арена» завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.