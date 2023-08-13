Полузащитника ЦСКА Глебова увезли на скорой после матча с «Сочи»

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Футбольный матч между ЦСКА и «Сочи» окончился приездом скорой помощи. Медпомощь понадобилась 17-летнему полузащитнику Кириллу Глебову московского футбольного клуба.

ТАСС сообщает, что в конце первого тайма он получил повреждение. Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Она проходила на стадионе «ВЭБ-Арена». Этот матч проходил в рамках четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечено, что во время игры на 47-ой минуте защитник «Сочи» Марсело Алвес был удален с поля, получив две желтые карточки. По итогам игры ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице, его соперник «Сочи» - десятое.

Ранее приводилась информация, что нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за почти 160 миллионов евро. Контракт рассчитан на два сезона.