В стране и мире МВТФ Армия-2023 Глава ПК «Салют» Громов рассказал, что двигатель СМ-100 позволит «подвесить» на Як-130 больше вооружения Ирина Елагина Разработчикам удалось существенно увеличить тягу и ресурс двигателя и оснастить его новой цифровой системой. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Руководитель производственного комплекса «Салют» Алексей Громов представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» новый авиационный двигатель СМ-100. О нюансах процесса модернизации Громов рассказал в студии телеканала Звезда» на форуме. «У нас здесь представлен двигатель СМ-100, это модернизация двигателя АИ-222, который применяется на самолетах Як-130. Этот двигатель примечателен тем, что у него повышены тяговые характеристики на 20 процентов. И он имеет больший ресурс - почти в два раза увеличен ресурс. Это довольно значительные эксплуатационные показатели для авиационного двигателя. Чем они выше, тем лучше и дольше летают наши самолеты. Мы заботимся об этом и такие работы проводим», - пояснил Громов. Новый двигатель, как уточнил Громов, СМ-100 будет оснащен системой полного цифрового управления. «Этот двигатель с новой цифровой системой. Она позволяет не только управлять двигателем, системой взаимосвязи с самолетом, но и позволяет контролировать его параметры, его характеристики, его состояния. По сути, это и система управления, и система диагностики и контроля. С помощью этой системы мы может выяснить на ранней стадии возможные дефекты, которые могут привести к поломкам двигателя. Заменить или устранить и дефекты в эксплуатации, продлевая тем самым жизнь двигателю, эксплуатацию самолета», - рассказал Громов. Он добавил, что увеличенная тяга позволит «подвесить» на самолет больше вооружения, самолет станет более маневренным в бою, более управляемым. Самолет с новым двигателем будет лучше, быстрее и маневреннее. По оценкам специалистов, все работы и испытания нового двигателя закончатся в течение двух лет. «Провели работы по модернизации камеры сгорания, она у нас изготовлена. Проходят летные испытания, изготовили материальную часть для новой модернизированной турбины. Сейчас она проходит стендовые испытания. И компрессор низкого давления, также проходит стендовые испытания. После завершений испытаний двигатель поставим на самолет. В течение двух лет этот двигатель должны довести до полетов», - отметил Громов. Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию новых учебно-боевые самолетов Як-130. Экспертное мнение и аналитика