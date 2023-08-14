В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

Глава ПК «Салют» Громов рассказал, что двигатель СМ-100 позволит «подвесить» на Як-130 больше вооружения

Ирина Елагина
21:47 14.08.2023
Разработчикам удалось существенно увеличить тягу и ресурс двигателя и оснастить его новой цифровой системой.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Руководитель производственного комплекса «Салют» Алексей Громов представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» новый авиационный двигатель СМ-100. О нюансах процесса модернизации Громов рассказал в студии телеканала Звезда» на форуме.

«У нас здесь представлен двигатель СМ-100, это модернизация двигателя АИ-222, который применяется на самолетах Як-130. Этот двигатель примечателен тем, что у него повышены тяговые характеристики на 20 процентов. И он имеет больший ресурс - почти в два раза увеличен ресурс. Это довольно значительные эксплуатационные показатели для авиационного двигателя. Чем они выше, тем лучше и дольше летают наши самолеты. Мы заботимся об этом и такие работы проводим», - пояснил Громов.

Новый двигатель, как уточнил Громов, СМ-100 будет оснащен системой полного цифрового управления.

«Этот двигатель с новой цифровой системой. Она позволяет не только управлять двигателем, системой взаимосвязи с самолетом, но и позволяет контролировать его параметры, его характеристики, его состояния. По сути, это и система управления, и система диагностики и контроля. С помощью этой системы мы может выяснить на ранней стадии возможные дефекты, которые могут привести к поломкам двигателя. Заменить или устранить и дефекты в эксплуатации, продлевая тем самым жизнь двигателю, эксплуатацию самолета», - рассказал Громов.

Он добавил, что увеличенная тяга позволит «подвесить» на самолет больше вооружения, самолет станет более маневренным в бою, более управляемым. Самолет с новым двигателем будет лучше, быстрее и маневреннее.

По оценкам специалистов, все работы и испытания нового двигателя закончатся в течение двух лет.

«Провели работы по модернизации камеры сгорания, она у нас изготовлена. Проходят летные испытания, изготовили материальную часть для новой модернизированной турбины. Сейчас она проходит стендовые испытания. И компрессор низкого давления, также проходит стендовые испытания. После завершений испытаний двигатель поставим на самолет. В течение двух лет этот двигатель должны довести до полетов», - отметил Громов.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило партию новых учебно-боевые самолетов Як-130.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
Видео
Мантуров: к военной технике России растет интерес, потому что она испытана зоной СВО
17:43 В стране и мире
Видео
Глава ОСК Рахманов рассказал о планах по строительству серии БДК проекта 11 711
16:13 Армия
МО РФ: МиГ-29 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским самолетом Р-8А «Посейдон»
15:49 В стране и мире
Видео
МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по местам хранения морских беспилотников врага
14:37 В стране и мире
Видео
Российская станция «Луна-25» прошла 2/3 своего маршрута в сторону Луны
Популярное
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.