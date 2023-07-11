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Минобороны России получило новые учебно-боевые самолеты Як-130

12:10 11.07.2023
В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году, добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
© Видео: ОАК © Фото: ОАК
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Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) передал Минобороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком», - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Он добавил, что следующие партии самолетов планируется поставить до конца года.

Учебно-боевой самолет Як-130 предназначен для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач при действии по наземным и воздушным целям, характерных для самолетов 4 и 5 поколений.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет. Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности - беспилотники и вертолеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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