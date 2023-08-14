Глава ФСВТС Шугаев назвал высокотехнологичность западной техники в зоне СВО палкой о двух концах

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2023» заявил, что боевые танки из Германии и США на полях сражений в зоне СВО горят, как и другие менее знаменитые.

«Для нас это тоже момент истины. Именно поле боя показывает, чья техника лучше. Знаменитые в кавычках "Леопарды", "Абрамсы" и так далее, поверьте, горят как обычные виды передвижения, вооруженные тем или иными средствами поражения. Ничего необычного и ничего сверхъестественного нет», - рассказал Шугаев «Звезде».

Глава ФСВТС пояснил, почему западная техника не стала панацеей для ВСУ.

«Западная техника, многие их системы являются высокотехнологичными. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, она требует особого обслуживания и ремонтопригодности. Особенно в боевых условиях. И, конечно же, она дорогая во всех отношениях», - уточнил Шугаев.

Ранее сообщалось о контракте на поставку второго полка ЗРС С-400 Турции. По мнению Шугаева, ЗРС С-400 - это уникальная система, повторить которую в ближайшие годы не способно ни одно другое государство.