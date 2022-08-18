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Глава ФСВТС Шугаев заявил, что реализация контракта на поставку второго полка ЗРС С-400 Турции уже началась

Егор Левин
08:09 18.08.2022
Дмитрий Шугаев отметил, что соглашение предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Глава ФСВТС Шугаев заявил, что реализация контракта на поставку второго полка ЗРС С-400 Турции уже началась
© Фото: Министерство обороны России
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что реализация контракта на поставку второго полка ЗРС С-400 Турции уже началась. По его словам, соответствующий документ уже подписан.

«В настоящее время идет практическая реализация контракта», - заявил Шугаев.

Глава ФСВТС также отметил, что соглашение предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы.

Шугаев также подчеркнул значимость Турции в качестве российского партнера, заявив, что государства связывают тесные торгово-экономические отношения и активное развитие двустороннего взаимодействия, несмотря на сложившуюся в текущем году «сложную политическую обстановку».

«Тем не менее, ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран», - цитирует Шугаева РИА Новости.

По его словам, и далее планируется совместная работа на транспарентной и взаимовыгодной основе. ЗРС С-400 глава ФСВТС назвал уникальной системой, повторить которую в ближайшие годы не способно ни одно другое государство.

Напомним, первое соглашение на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов РФ и Турция заключили в 2017 году. Российская сторона исполнила свои обязанности по договору летом-осенью 2019 года. Контракт на поставку второго полка был подписан вскоре после этого.

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