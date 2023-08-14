Шойгу осмотрел созданные при поддержке ПСБ новейшие разработки на форуме «Армия-2023»

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Систему соцобеспечения российских военных ждет цифровизация. Это касается и новых регионов страны. А предприятия оборонно-промышленного комплекса получат дополнительную финансовую поддержку. Все это тоже очень важная часть международного форума «Армия-2023».

Беспилотники для разведки, постановки радиопомех и транспортировки грузов, колесные вездеходы и очки виртуальной реальности для подготовки специалистов войск РХБЗ. Это - новейшие разработки. И многие, созданные в том числе при поддержке ПСБ, уже стоят на вооружении российской армии. Новинкам особое внимание оказал министр обороны России Сергей Шойгу.



Финансовое содействие развитию предприятий ОПК наряду с социальной поддержкой военнослужащих и их семей - одно из приоритетных направлений опорного банка оборонно-промышленного комплекса. Так, ПСБ окажет всестороннее содействие в процессе цифровизации всей системы социального обеспечения военнослужащих и их семей. Речь о выплатах военных пенсий и соцпособий, в том числе, в новых российских регионах.

Инновации всегда одна из главных составляющих сотрудничества крупных партнеров. В первый же день работы форума банк заключил сразу несколько соглашений с предприятиями ОПК. Так, ПСБ профинансирует новые проекты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Банк продолжает расширять сотрудничество с крупнейшими предприятиями высокотехнологичных отраслей, а оптико-электронная промышленность сегодня играет важнейшую роль в создании технологического суверенитета и выпуска различных видов техники. Также ПСБ профинансирует строительство жилья для работников концерна «Уралвагонзавод». Новые жилые комплексы более чем на тысячу квартир появятся в Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле. Продолжит сотрудничество опорный банк и в сфере спорта. Спонсорский договор с футбольным клубом ЦСКА продлен на три сезона.

Ранее на полях форума «Армия-2023» глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на иностранных стендах.