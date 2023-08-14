В стране и мире МВТФ Армия-2023 Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на иностранных стендах на «Армии-2023» В парке «Патриот» выставлены российские и иностранные новейшие военно-технические разработки. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стендах Китая, Ирана и Индии на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023». На китайском стенде министру обороны продемонстрировали беспилотники, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы, в частности ЗРК HQ-22E, ЗРПК FK-2000. В парке «Патриот» выставлены отечественные и зарубежные новейшие военно-технические разработки, а также модифицированные модели проверенного оружия. Ранее министру обороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали макет новой цифровой панели управления для надводных кораблей. Главе российского оборонного ведомства макеты показал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов на одном из стендов «Армии-2023». Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика