Появились кадры стройки в Митино, куда строители вызвали полицию из-за зуба динозавра

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Строители жилого комплекса в московском район Митино наткнулись, возможно, на зубы и чешую динозавра. Из-за странной находки строителям пришлось днем 14 августа приостановить все работы и обратиться в полицию.

На кадрах с места происшествия виден огороженный участок земельных работ и остановленный экскаватор. Его ковш наткнулся на посторонние предметы в грунте. На стройку вызвали сотрудников полиции и эксперта. Они упаковали находку и увезли на исследование.

По данным Mash, обнаруженные ископаемые напоминают «огромные клыки динозавра, чешую и кости доисторической рептилии».

Ранее сообщалось, что кузбасские археологи впервые на территории России обнаружили окаменелости теропода - хищного динозавра мелового периода.