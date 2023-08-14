Появились кадры стройки в Митино, куда строители вызвали полицию из-за зуба динозавра
Из-за неожиданной находки пришлось прервать работы на стройплощадке и ждать приезда специалистов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Строители жилого комплекса в московском район Митино наткнулись, возможно, на зубы и чешую динозавра. Из-за странной находки строителям пришлось днем 14 августа приостановить все работы и обратиться в полицию.
На кадрах с места происшествия виден огороженный участок земельных работ и остановленный экскаватор. Его ковш наткнулся на посторонние предметы в грунте. На стройку вызвали сотрудников полиции и эксперта. Они упаковали находку и увезли на исследование.
По данным Mash, обнаруженные ископаемые напоминают «огромные клыки динозавра, чешую и кости доисторической рептилии».
Ранее сообщалось, что кузбасские археологи впервые на территории России обнаружили окаменелости теропода - хищного динозавра мелового периода.