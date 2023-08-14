Мантуров: к военной технике России растет интерес, потому что она испытана зоной СВО

Денис Мантуров отметил, что на форуме «Армия-2023» появилось много стран, которые заинтересованы не только в продолжении, но и в формировании новых контактов.

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил «Звезде», что испытания спецоперацией подняли интерес зарубежных заказчиков к российской военной технике.

«Наша техника сегодня прошла не просто теоретические и полигонные апробации. Она прошла серьезную апробацию и испытания в зоне СВО. Дорабатывается и доработана с учетом всех тех требований, которые появляются по ходу», - сообщил Мантуров в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».

Денис Мантуров отметил, что по сравнению с предыдущими форумами на этой «Армии» добавилось зарубежных производителей. Те страны, которые традиционно принимали участие, увеличили свои экспозиции.

При этом появилось много других стран, кто заинтересован не только в продолжении, но и в формировании новых контактов.

Кроме этого, Мантуров заметил, что на экспозициях стало больше беспилотников - особенно это касается авиации.

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