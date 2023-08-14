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Глава ОСК Рахманов рассказал о планах по строительству серии БДК проекта 11 711

17:43 14.08.2023
Два больших десантных корабля (БДК) модернизированного проекта 11 711 должны быть готовы к 2026 году, уточнил глава ОСК. После этого можно начать строить серию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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После завершения строительства больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11 711 планируется начать строить серию кораблей.  Об этом рассказал в студии «Звезды» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Речь идет о кораблях «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», которые строятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Первые два БДК этого проекта - головной «Иван Грен» и «Петр Моргунов» - были построены в 2018 и 2020 годах. «Василий Трушин» будет отличаться от них по своим функциональным возможностям и водоизмещению.

«Завершив строительство головного корабля на "Янтаре", сможем спокойно перейти к строительству, и не в одном месте, а может, в нескольких местах. Не гонять построенные на северо-западе корабли на Тихий океан и наоборот - с Тихого океана на европейскую часть страны. Мы доказали, что строительство серийных кораблей экономически эффективно без срывов гособоронзаказа», - сказал Рахманов на форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот».

По словам Рахманова, «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» будут готовы к 2025 и 2026 годам.

Также глава ОСК рассказал, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11 442М будет выходить на ходовые испытания в конце года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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