Валентина Барабанщикова: практически все психологи МО РФ участвовали в спецоперации

По словам руководителя Департамента психологической работы Минобороны России Валентины Барабанщиковой, участие в СВО поднимает как авторитет, так и профессиональные навыки военных психологов.

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Руководитель Департамента психологической работы МО РФ Валентина Барабанщикова заявила «Звезде», что почти все военные психологи прошли через СВО.

«У нас практически все психологи прошли специальную военную операцию. Это тоже говорит в плюс их репутации, они знают, как правильно помочь и как работать с бойцами», - отметила Барабанщикова в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».

По ее словам, в каждой группировке функционируют полевые пункты психологической работы. При этом в любое время оттуда могут выехать мобильные группы военных психологов - в том числе и на передовую.

Кроме этого, важно то, что в тылу, в пунктах постоянной дислокации работают военные психологи для членов семей.

Валентина Барабанщикова подчеркнула, что навязываться ни в коем случае нельзя, но при этом военные психологи всегда готовы помочь. Существует линия психологической поддержки - в периоды затишья на нее поступают десятки звонков в сутки, а в другое время - гораздо больше.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.