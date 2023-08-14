На форуме «Армия-2023» представили макет авиационной ракеты РВВ-МД

Ракета предназначена для поражения воздушных целей и ведения ближнего боя.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Авиационную управляемую ракету класса «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД, наладить производство которой в кратчайшие сроки распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу, показали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Новая ракета предназначается для атаки воздушных целей в различных условиях, в том числе в ходе ближнего высокоманевренного боя. Ракета обеспечивает поражение воздушных целей различных типов в любое время суток.

Ранее Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. Главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции, указав на малую заметность этого самолета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.