В стране и мире МВТФ Армия-2023 Шойгу поручил наладить производство авиационных ракет РВВ-МД в кратчайшие строки Глава оборонного ведомства рассчитывает на то, что «Курганприбор» начнет создание данного типа ракет. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационных ракет класса «воздух-воздух» малой дальности - РВВ-МД. Об этом глава оборонного ведомства заявил на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023». «Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», - заявил Шойгу в беседе с генеральным директором НПО «Курганприбор» Федором Колосовниковым. Ранее Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. Главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции, отметив, что отличительная особенность самолета - малая заметность. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика