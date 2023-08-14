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Шойгу поручил наладить производство авиационных ракет РВВ-МД в кратчайшие строки

15:36 14.08.2023
Глава оборонного ведомства рассчитывает на то, что «Курганприбор» начнет создание данного типа ракет.
Шойгу поручил наладить производство авиационных ракет РВВ-МД в кратчайшие строки
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационных ракет класса «воздух-воздух» малой дальности - РВВ-МД. Об этом глава оборонного ведомства заявил на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», - заявил  Шойгу в беседе с генеральным директором НПО «Курганприбор» Федором Колосовниковым.

Ранее Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. Главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции, отметив, что отличительная особенность самолета - малая заметность.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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