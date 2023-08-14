МО РФ: МиГ-29 Северного флота не допустил нарушения границы норвежским самолетом Р-8А «Посейдон»

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Министерство обороны России сообщило о том, что 14 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена неопознанная воздушная цель. Поднятый в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», - отметили в Минобороны.

Ранее, 5 августа, над акваторией Черного моря был обнаружен разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США, который приближался к границам РФ. Поднятый в воздух Су-30 вынудил американский БПЛА развернуться.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.