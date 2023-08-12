Ка-52 отметили День ВВС пусками ракет по боевикам на Южно-Донецком направлении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

От макушек деревьев до фюзеляжа - считанные метры. Для экипажей Ка-52 это не лихачество, а строгое соблюдение безопасности. Именно на предельно малой высоте нашим ударным вертолетам не так страшны зенитные комплексы и средства ПВО противника. Уже в заданном районе на Южно-Донецком направлении, откуда до линии боевого соприкосновения меньше 5 км, летчики отстреливают тепловые ловушки, создавая тем самым ложные цели для украинских боевиков. Затем - захват ключевой цели, лазерное наведение и пуск.

В ту же секунду экипаж совершает противоракетный маневр, получая подтверждение от средств объективного контроля. Вражеская бронетехника уничтожена точным попаданием ракеты противотанкового комплекса «Вихрь». После этого экипажи «Аллигаторов» возвращаются с боевого задания.

Только после успешно выполненной боевой задачи, когда шасси коснулось посадочной полосы, летчики смогли пообщаться со съемочной группой «Звезды». До вылета фотографироваться, сниматься на видео и бриться - у них плохая примета.

«Выполняем применение неуправляемыми ракетами. Все это в совокупности с работой рядовых авианаводчиков и экипажей в целом. Находим район цели. Отыскиваем ее. И поражаем управляемыми ракетами», - рассказал штурман-оператор Ка-52 с позывным «Кубань».

Военнослужащий ВС РФ также рассказал, что с началом украинского контрнаступления интенсивность работы у экипажей наших ударных вертолетов заметно повысилась. На боевые вылеты летчики уходят до 5 раз в сутки, сдерживая натиск националистов не только днем, но и под покровом ночи, когда специфика работы усложняется.

«Естественно, сложнее увидеть. Все отслеживается в тепловизоре. Если днем ты можешь просто увидеть противника, то здесь ты только по тепловым целям работаешь», - поделился боец с позывным «Кубань».

Пока экипаж получает очередное летное задание, авиаинженер Дмитрий готовит «Аллигатор» уже к следующему боевому вылету.

«Нужно пройти маршрут осмотра вертолета. Проверить заправку/зарядку всех систем, согласно заданию на вылет. И выявить отсутствие неисправностей», - заявил инженер авиационного комплекса Ка-52 Дмитрий.

Свой профессиональный праздник - День Военно-воздушных сил России - наши асы встречают без торжеств. Буднично, на передовой. Продолжая громить противника на самых напряженных участках линии боевого соприкосновения.

Сегодня исполнилось 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России. В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) и с честью выполняют возложенные на них задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.