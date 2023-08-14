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В центре Грабаря завершилось обследование «Троицы» Рублева

Игнат Далакян
15:13 14.08.2023
По словам представителя центра Грабаря, программа дальнейших действий будет выработана на основании анализа полученной информации.
В центре Грабаря завершилось обследование «Троицы» Рублева
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Обследование «Троицы» Андрея Рублева завершено. Об этом сообщили в Научно-реставрационном центре имени Грабаря.

Как передает РИА Новости слова заведующей отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Елены Прохановой в центре Грабаря, на данный момент проводится анализ полученной информации. Согласно ее словам, на основании результатов будет выработана программа дальнейших мероприятий.

Эксперт отметила, что дата расширенного реставрационного совета пока не назначена.

Ранее представитель центра Грабаря Елена Проханова рассказала «Звезде» об изучении знаменитой иконы «Троица». По ее словам, для хранения произведения Рублева было подготовлено специальное помещение с особым климат-контролем и световым режимом.

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